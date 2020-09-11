SAREM, YERLİ BALIK TÜRLERİMİZİN TESCİL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

“Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” kapsamında Sudak Balığı (Sander lucioperca), Yağ Balığı (Pseudophoxinus anatolicus) ve Tıbbi Sülüğün (Hirudo verbana) tescil edilmesinden sonra Turna (Esox lucius), Eğrez (Vimba vimba tenella), Isparta Çöpçü Balığı (Seminemachilus ispartensis) ve Eğirdir Ot Balığı (Pseudophoxinus egridiri) balığının tescili için örnekleme, metrik ölçüm ve genetik özelliklerini belirleme çalışmaları devam ediyor. Enstitümüz personeli Dr. Vedat YEĞEN, Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail ERBATUR, Veteriner Hekim Hakan EREN, Laboratuvar Teknisyeni Halil Rahman KAPÇI, Veteriner Sağlık Teknisyeni Bulut KARAKAYA, Veteriner Sağlık Teknisyeni Sedat DANIŞ tarafından tescile esas olmak üzere, metrik özellikler (vücut bölümlerinin boyları, ağırlık, et verimliliği vd.), meristik özellikler (pul özellikleri, yüzgeç özellikleri, baş, çene vd.) ve genetik özellikler belirlenmektedir.SAREM