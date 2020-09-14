2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı bugün saat 10.00’de Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih TÜRKMEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, Özel İdare Müdürü M. Selim MÜFTÜLER, Daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Atatürk Büstüne çelenk sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir okunmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske, mesafe ve kısıtlı bir programla İlköğretim haftası kutlandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)