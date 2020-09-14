EĞİRDİR SERAMİK AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

İlçemiz bir sanat evine ve sanatçıya kavuştu. Eğirdir Seramik ismi verilen işyerinin açılışı bugün saat 10.30'da İmaret maahllesi Dr. İsa Köklü Caddesinde gerçekleşti.Açılış programına Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Müftüsü Mustafa TÜRKÖZ, Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat YALKIN, Eğirdir S.S. Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf ÖNGÜN, Eğirdir Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hamdi TAKIR ve davetliler katıldı.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK Sanatçı Aydın Robert KASAP'a Eğirdir Elması başta olmak üzere Eğirdir Hatırası olabilecek eserler yapmasını istedi. Açılış sonrası Kaymakam ÇELİK ve Belediye Başkanı GÖK sanat eserlerini inceledi.Aydın Robert KASAP yaptığı açıklamada; 'Sevgili Eğirdirliler ve Eğirdir sevdalıları, Eğirdir Seramik’e hoşgeldiniz! İsmim Aydın Robert Kasap ve size kısaca kendimden ve Eğirdir’deki seramik sanatevi projemden bahsetmek istiyorum.Aydın Robert Kasap Kimdir?“Robert” ismim dikkatinizi çekmiştir. Meşhur turizm bölgesi Kapadokya’da tanışmış Fransız bir anne ve Türk bir babadan 1989 yılında Paris’te dünyaya geldim. 7 yaşımda ailemle Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra Ankara Fransız okulunda okudum ve 2010 senesinde mezun oldum.Eğer Kapadokya’ya daha önce gittiyseniz ünlü çömlekçi kasabası Avanos’a uğramışsınızdır. Hani der ya şair: “Kör de bilir Avanos’un yolunu, çanak çömlek kırığından bellidir!” İşte ben de Nevşehir Üniversitesinde turizm işletmeciliği bölümünü okurken Avanos’un kadim çömlekçilik geleneğinden etkilenerek ata mesleğimi öğrendim.Kaderin cilvesi olsa gerek: Kapadokya’da birlikteliğimizin başladığı ve Eğirdir’ de nişanlanarak devam eden bu serüvenimizde bu şirin ilçeyi gördükten sonra hayatımıza burada devam etmeye karar verdik. Ben de ustası olduğum bu sanatı burada icraa etmeye başlıyorum. Sizi de ailenizle birlikte sanat evimize bekleriz.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)