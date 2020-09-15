Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları, Belediye Basın ve Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlüğümüz organizesi ile ’15 EYLÜL DÜNYA TEMİZLİK’ günü etkinliği gerçekleşti.Belediye Destek Hizmetleri Müdürü ve Zabıta Müdür Vekili Gamze GÖKSU, Belediye Çevre Mühendisi Pınar KESİKTAŞ, Belediyemiz Temizlik İşleri, Paklama ve Park Bahçeler Birimi personellerimiz ile gönüllü çevreci halkımızın da katılımları ile çevre temizliği gerçekleşti. Eğirdir Yazla Mahallesi ve Yazla Plajında gerçekleştirilen temizlik etkinliği vatandaşlar tarafından büyük memnuniyet ile karşılandı.Özellikle Yazla Mahallesi göl kenarında gerçekleştirilen etkinliklerin devam edeceği ve belirli aralıklarla tüm mahallelerde temizlik çalışmalarının süreceği bildirildi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)