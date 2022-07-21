*EĞİRDİR YÜZME HAVUZU GÖZ KAMAŞTIRIYOR.

Eğirdir’de yaz spor okulları kursu büyük bir coşku ile devam ediyor. 5-18 yaş grubuna hitap eden yaklaşık 1500 kişiye hizmet veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yüzme, futbol, optimist, lazer, kano, bisiklet, okçuluk, geleneksel okçuluk, basketbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, judo, karate, Kick boks, halk oyunları, Keman, bağlama, gitar, akıl ve zeka oyunları branşlarında faaliyet gösteriyor. Yüzme havuzunun yeni açılması ile yüzme branşına talep şu an 700 kişi olup sayı her geçen gün artmaktadır. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Eğirdir Belediyesi işbirliği ile açtığı yaz spor okullarını Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ziyaret etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan ÇELEBİOĞLU’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Kurslarla ilgili velilerle ve gençlerle görüşüldü. Sonrasında velilerin memnuniyetleri ve çocuklarımızın sevinçlerini gören Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüzü memnun etti. Yüzme havuzunun Eğirdir ilçemize kazandırılmasında büyük katkıları olan Kaymakamımız Adem ÇELİK’e ve Belediye Başkanımız Veli GÖK’e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan ÇELEBİOĞLU minnet ve şükranlarını ifade etti.Yelken tesislerinde yelken sporcularının antrenmanlarında Rus öğrencilerinin bulunması büyük bir süpriz oldu. Antalya’da yaşayan Rus ailelerin çocukları, Ekolojik Gelişim ve Eğitim Derneği olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iletişime geçip Eğirdir de konakladıkları süre içerisinde yelken kurslarından istifade etmek istediklerini belirttiler.Yelken kurslarına katılan tüm sporcular çevre temizliğinin önemine değinmek için çöp topladılar. Yelken tesislerinden başlayarak otogara kadar çevre temizliği yaparak örnek bir davranışta bulundular.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)