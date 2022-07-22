EĞİRDİR BELEDİYESİ LAVANTA FESTİVALİNDE STAND AÇACAK.

Isparta ve dolayısıyla Eğirdir’in turizmine büyük katkıları olan Lavanta cenneti Keçiborlu İlçesinde bulunan Kuyucak’ta LAVANTA FESTİVALİ yarın start alacak.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile 2 gün boyunca Eğirdir Belediyesi stand açarak Eğirdir’in tanıtımını gelen misafirlere yapacaklar. Başkan Veli GÖK’ün talimatları ile Özel Kalem, Basın ve Halkla İlişkiler ile Kültür, Turizm ve Sosyal Hizmetler birimleri stand da Eğirdir ile ilgili broşür, materyal ve tüm görselleri turistlere sunacaklar.

Türkiye’nin lavanta cenneti Isparta Kuyucak Köyü, Lavanta Festivali’ne hazırlanıyor. Uçsuz bucaksız lavanta tarlalarıyla her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak Köyü, bu yıl ilk kez düzenlenecek Lavanta Festivali’yle renkli görüntülere sahne olacak. 22 Temmuz Cuma günü açılışı yapılacak festivalde üç gün boyunca konserler, yoga, atölyeler, dans gösterileri, dinletiler, çocuk etkinlikleri ve pek çok aktivite yer alacak.

Kuyucak’ta Festival Coşkusu Isparta Valiliği, Keçiborlu Kaymakamlığı, Keçiborlu Belediyesi, Lavanta Kokulu Köy Kadın Kooperatifi ve Isparta Kültür Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival 22-23-24 Temmuz tarihlerinde Lavanta Kokulu Köy olarak bilinen Kuyucak’ta gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen festivalde, ziyaretçiler lavanta bahçelerindeki atölyelerde lavanta bitkisini kullanarak çeşitli ürünlerin yapımını deneyimleyebilecek.

Atölyelerin yanı sıra müzik dinletileri, dans gösterileri, çocuk etkinlikleri ile ziyaretçiler farklı bahçelerde çeşitli etkinliklerle karşılanacak. Gerçekleşecek konserlerle Kuyucak’ta festival coşkusu yaşanacak. Ayrıca ziyaretçiler, lavanta bahçelerinde Kuyucak Köyü’ne özgü lavanta ürünlerini tadabilecek.

Dopdolu bir festival programı Lavanta Festivali, 22 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de Lavanta Cenneti Bahçesi’nde Bando ve Halk Oyunları gösterisiyle başlayacak. Saat 18.00’de Kuyucak Köy Meydanı’ndan festival alanına yapılacak kortejin ardından festivalin açılış töreni gerçekleşecek.

Festival coşkusu saat 19.00’da SekizBeş müzik grubu konseri, 20.00’da ise Ebru Neşe Erbil konseriyle devam edecek. 22-23-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Lavanta Festivali’ne başta Isparta olmak üzere çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’ta, düzenlenen festivalle birlikte yerel turizm payının artması bekleniyor.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)