Eğirdir'de Park ve Bahçeler Kışa Hazırlanıyor

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir’de park ve bahçeler kışında güzelleşiyor. Eğirdir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçelerde kış çiçeklerinin dikimine başladı. Eğirdir'in yol refüjleri, parkları ve bahçeleri yeni kış çiçekleriyle süslenmeye başlandı. Şehri güzelleştiren çiçek ve süs bitkileri Eğirdir Belediyesi ekiplerince park ve bahçelere dikiliyor.Eğirdir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi yaz ve kış çalışmalarıyla halkın takdirini topluyor. Eğirdir’li vatandaşlar Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler Biriminin çalışmalarından çok memnun olduklarını ifade ediyorlar.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)