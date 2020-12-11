Dr. Yusuf Eryazğan, “Bir aile sağlığı merkezinde bir bebeğe 8 defa aşı yapılırken 3 aşı daha eklenerek bu sayı 11’e ulaşmış, zatürre ve grip aşıları da bunlara eklenince aşı sayısı %55 artmıştır” diyerek sözlerine şöyle devam etti.“Ayrıca ülkemizdeki 1.2 milyon gebenin izlemini, takibini bir fiil yaparak, ülke geleceğine çok çok önemli katkılar sunarak, anne bebek ölümlerinin son 10 yılda büyük oranda azaltılmasının Aile Hekimlerinin başarısı olduğu kabul edilmelidir.”“6 ay poliklinikler kapalı iken polikliniklerine devam eden tek sağlık kuruluşudurAile hekimliği birimleri.Bütün bu üstün gayretleri verirken en az hastanelere başvurular kadar polikliniklere Covid temaslı ve pozitif hastalar başvurmuştur. AHEF olarak aile hekimliği birimlerindeki aile sağlığı çalışanı açığının son 3 yılda %400 arttığını ve artık her aile sağlığı merkezinde aile sağlığı çalışanı eksikliği olduğunu sistemin tıkanmak üzere olduğunu çözüm önerilerini defalarca sunmuştuk. Bütün bu işlerin yanında 5 ay önce, 15 yıldır ilçe sağlık müdürlüklerince yapılan okulların aşılarını Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine devretti. Şimdi ise 1 ay gibi kısa zamanda tüm okul aşılarının tamamlanması isteniyor.”AHEF adına yapılan açıklamada; aile hekimlerinin çok fazla iş yükü ve pandemi savaşı varken aile sağlığı çalışanı açığının da ülke genelinde %20’lere ulaştığına dikkat çekildi. ASM’lerde aşı yapacak ebe hemşire bulunmadığına vurgu yapılırken ek görevler verilmesinin ciddi sıkıntılara neden olabileceğinin, bir an önce bu ek görev tanımlamasının değiştirilmesi gerektiğinin ve aile sağlığı açığının giderilmesinin şart olduğunun da altı çizildi.