SARIİDRİS BELEDİYESİ BÜLTENİ

Belediye Başkanımız Ramazan PALA bugün Ortaokul Öğretmenlerini ziyaret etti. Geçen hafta İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. "Başarılı olursak hep birlikte başarılı oluruz, başarısız olursak hep birlikte başarısız oluruz" dedi. Kasaba halkımız için kolumuz, bacağımız gitse de önemli değil hizmete aynen devam edeceğini söyledi. Ayrıca Ortaokul Müdürümüz 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı ile ilgili olarak Başkanımız Ramazan PALA ile istişarede bulundular.