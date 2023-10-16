



"15 Ekim Dünya El Yıkama Günü: El Hijyeninin Hayat Kurtarıcı Rolü" "Isparta Şehir Hastanesi: El Hijyeni Farkındalığı İçin Etkinlik Düzenliyor" "El Yıkamak Hayat Kurtarır: Isparta Şehir Hastanesi'nden Önemli Bir Mesaj" "Dünya El Yıkama Günü: Enfeksiyonlara Karşı Savunmanızı Güçlendirin" "15 Ekim Dünya El Yıkama Günü: Sağlığınız İçin Temel Bir Adım" "Isparta Şehir Hastanesi, El Yıkamanın Önemini Vurguluyor" "Hastalıklardan Korunmanın İlk Adımı: El Yıkama Bilinci" "El Hijyeni: Enfeksiyon Kontrolünde Hayati Bir Rol Oynuyor"

Isparta Şehir Hastanesi, el hijyeninin önemine dikkat çekmek ve enfeksiyon hastalıklarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nü kutlama kararı almıştır. El hijyeni, enfeksiyonların yayılmasını önlemede ve hastalıklardan korunmada temel bir önlem olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, antibiyotiklere direnç gelişmesini de önlemekte büyük bir rol oynamaktadır.Hastanemiz, bu önemli güne dikkat çekmek ve toplumda el yıkamanın yaşamsal bir öneme sahip olduğu konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "El Yıkamak Hayat Kurtarır" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecektir. Bu etkinlikler aracılığıyla hastane personeli ve hastane ziyaretçileri, düzenli el yıkamanın enfeksiyon riskini azalttığını ve sağlıklarını korumak için neden önemli olduğunu daha iyi anlayacaklardır.Sağlık kuruluşlarının, hijyen konusundaki bu tür farkındalık etkinlikleri, toplumun sağlık ve güvenliğine katkıda bulunma amacı taşır ve Isparta Şehir Hastanesi, bu önemli günü kutlayarak sağlık bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. El yıkamanın yaşamsal önemini anlamak, hastalıkların yayılmasını sınırlamada ve sağlıklı bir toplum oluşturmada temel bir adımdır.