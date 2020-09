01-7 Eylül arasında kutlanan ‘Zabıta Haftası’ münasebeti ile yapılacak etkinlikler çerçevesinde Eğirdir Zabıta Müdürü Ümit METİN ve Zabıta Personeli Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.Zabıta Müdürü Ümit METİN Belediye Başkanımız Veli GÖK’e güzel mesajlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, halkımız ve esnaflarımızın hizmetindeyiz onlarla bir ve bütünüz mesajı verdi.Belediye Başkanımız Veli GÖK yaptığı konuşmada; ‘Kendi ilçenizde, memleketinizde ve köyünüzde kendi halkınıza, vatandaşınıza hizmet etmek bir gururdur. Pandemi sürecinde en çok çalışan ve tedbirler konusunda halkla iç içe olan siz zabıtamız bundan sonraki süreçte de daha dikkatli olmalı, mümkün mertebe kolonyanızı yanınızda taşıyın, şükürler olsun ki hiçbir personelimizde herhangi bir sıkıntı yok, buda sevindirici. Sizlerden isteğim özellikle Perşembe pazarlarında tedbirlerinizi daha da artırın, maske, mesafe ve tüm tedbirleri tam manasıyla uygulayın. Çünkü halkımızın ve hepimizin sağlığı her şeyden önemli.Türkiye’de yaptırımla sonuç alsaydık bu belli olurdu. Düşünün radara giriyorsunuz, cezayı yedikten sonra hızınız azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Maalesef hızınız daha da artıyor. Hız düşmüyor yani cezayla. Cezayla değil de ödülle bu işi yapmalıyız. Mesela 1 yılda 5 defa uygulamadan geçen kişiye 6. defada ceza yazılmamalı. Hata affedilmeli. Terör konusunda 40 yıldır ülke olarak çekiyoruz, devletin her türlü imkanını kullanıyoruz. Eğitim ön planda olmalı, böylelikle daha çok başarılı oluruz her konuda. Devletin bir kurumunda bizlerin daha çok güleryüze, şevkate ve sabıra ihtiyacımız var. Esnafımıza ve halkımıza güleryüzümüzü ve şevkatimizi ön planda tutmalıyız. Bakışımızla, şevkatimizle esnafımızın işini anında tatlı dille çözmeliyiz. Esnafımıza şunu söyletmeliyiz, bizi iyi niyetle uyardı, iyi niyetini gösterdi ve şevkatini esirgemedi, dedirtmeliyiz. Söylediğimiz gibi sizler direk Belediye Başkanını temsil ediyorsunuz. Bazen Zabıta ekibimizi siyasi görüyorlar, ön yargılı yaklaşıyorlar. Bizim işimiz kaliteli hizmet vermektir. Bu gömlek üzerinizdeyken küs olma gibi bir lüksünüz yok. Bizler kaliteli ve adil hizmet etmek için mücadele ettiğimizi hissettirmeliyiz. Diyelim ki bir konu ile ilgili vatandaşın biriyle tartıştınız, ertesi gün onunla oturup çayını içeceksiniz, empati kuracaksınız. Vatandaş da diyecek ki ben uyarılara kulak asmadım ama her şey bizim içinmiş, diyecek. Farklı bir kalitede olduğunuzu sakın unutmayın bir gün mutlaka birileri sizi keşfeder. Cenab-ı Allah sizin iyi niyetinizi görür. Ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmenize vesile olur.Bu vesile ile sizlere sağlıklı, başarılı görevler diliyor, ebediyete intikal eden zabıtalarımıza Allah’tan rahmet, emekli olanlara da sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum, ziyaretiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’ dedi.01-7 Eylül ‘ZABITA HAFTASI’ münasebeti ile Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)