2025 yılının 'aile yılı' olarak ilan edilmesiyle birlikte, kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen projelerden birisi, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" oldu. Bu proje, girişimci kadınları destekleyerek istihdamı artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, kadın işverenlere yönelik 22 bin 104 TL'lik destek ödemeleri yapılacak ve bu yardımdan yararlanmak isteyenler için belirli şartlar yer alıyor.

Projeden Kimler Yararlanabilir?

Kadın işverenler, özellikle 2012 sonrasında kurulan ve 9 işçiye kadar istihdam sağlayan işletmelerinden faydalanabilir. Destekten yararlanacak kadın işverenlerin yanında, işletmelerin işe aldığı kadın işçiler de projeye dahil ediliyor. İlk fazda 4 bin kadın işveren ve 4 bin kadın işçi destek aldı, ikinci fazda ise 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak.

Destek Miktarı ve Süre

Destek ödemeleri, kadın işverenlerin işe aldıkları işçilerin toplam maliyetinin %65'ini geçmeyecek şekilde, asgari ücret tutarında, yani 22 bin 104 TL olacak. Bu proje Ağustos 2025'te sonlanacak ve toplam bütçe 11.6 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Yararlanma Şartları

Kadın işverenlerin, 2012'den önce şirket kurmamış olması ve işe alacakları personelin en az bir aydır işsiz olması gerekmekte. Proje, belirli illerde (Ankara, Aydın, Samsun, İstanbul) uygulanacak ve kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak bu iller seçildi. Başvuru sürecinde, işverenin Halkbank'ta bir hesap açması gerekmekte, ancak işçilerin başka bankalarda hesapları olabilecektir.

Kooperatifler ve Emekli Durumu

Kooperatifler de başvuru şartlarını sağladığı takdirde projeye dahil olabiliyor. Ayrıca, işverenin emekli olup olmaması projeden yararlanmayı etkilemez, fakat işe alınan işçinin emekli olmaması gerekmektedir. Emekli bir işçi projeden faydalanamaz.

Bu projeyle, kadınların iş gücüne katılımı teşvik edilerek, istihdamın artırılması hedefleniyor. Projeye başvurmak isteyen işverenlerin belirlenen şartları ve süreci dikkatlice takip etmeleri önemli.