Kasım ayını 11.11 Bekarlar Günü, Efsane Cuma, Siber Pazartesi adı altında düzenlenen kampanyalarla hareketli geçiren e-ticaret sektörü, şimdi de 21 Aralık'taki yılın son alışveriş festivaline hazırlanıyor.Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, son 3 ayda yüzde 60 ortalama ciro artışı gerçekleştiren e-ticaret sektörünün, Aralık ayındaki yoğun satışlarla 2020'yi de rekorla uğurlayacağını bildirdi.Aralık ayının Kasım ve Temmuz'dan sonra internetten kredi kartıyla en fazla işlemin yapıldığı üçüncü ay olduğunu vurgulayan Kayral, şunları söyledi:"Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre tatil-seyahat harcamalarının e-ticaretteki payı çok yüksek. Aralık ayında, kış turizmine ek olarak yaz aylarına yönelik erken rezervasyon satışları çok yoğun olur. Ayrıca, pandemi dolayısıyla yılbaşında 31 Aralık- 4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yılbaşı gecesi evde toplanmalar riskli olduğu için insanlar bir araya gelemese de sevdiklerini hediyelerle mutlu etmek istiyor. 21 Aralık'taki indirimler, uygun fiyatlı yılbaşı hediyeleri almak için bir fırsat. Dijital piyasalarda şu anda 'Yılın En Uzun Gecesi' adı altında kampanya hazırlıkları yapılıyor. Elektronikten, modaya, kozmetikten market ürünlerine kadar binlerce üründe yılın en uzun gecesinde süpriz indirimler yapılacak. Sektörün 21 Aralık cirosunun 1,5 milyar TL'yi bulması bekleniyor."Kayral, 21 Aralık'taki kampanyaların Avantajix.com üzerinden takip edilebileceğini sözlerine ekledi.