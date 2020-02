ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta İlbeyi, Toroslar ve Isparta Yörük Türkmen Federasyonu Başkanları Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzü Ziyaret EttilerIsparta İlbeyi ve Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükyaman, Isparta Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Hasan Parlakyıldız, Senirkent Akkeçi Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Şükrü İbişoğlu, Gelendos Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Emrah Akbaş, Aksu Sofular Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Veli Koçaslan, Şarkikaraağaç Gedikli Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yalcı, Isparta Yörük Türkmen Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Dağıstan, Honamlı Yörük Türkmen Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyesi Nebi Akkın’dan oluşan bir heyet Bölge Müdürümüze ziyarette bulundular.Ziyarette; Türk Milleti’nin, özellikle Yörük ve Türkmen kitlelerinin birlik ve bütünlüğüne, dayanışma ve kardeşliğine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkat çeken federasyon başkanları, birlik ve bütünlüğümüzü pekiştirmek, kardeşliğimizi geliştirmek ana hedefimizdir. Yörük ve Türkmenler her zaman olduğu gibi ayrışmanın değil bütünleşmenin; kavganın değil kardeşlik ve dostluğun temsilcileri olarak birlikten kuvvet doğar ilkesiyle, Müslüman Türk Milleti’nin mili ve manevi değerlerini yaşatma azmi ile kucaklayıcı tavırlarının devam edeceğini belirttilerIsparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Isparta İlbeyi ve Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükyaman ve beraberindeki Yörük Türkmen Federasyonu Başkan ve temsil heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak Milli ve Manevi değerler yolunda çalışmalar yapan Sivil Toplum Örgütleri olan Yörük Türkmen Federasyonlarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti ve çalışmalarında başarılar diledi.