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ISPARTA'DA ÇINAR’DAN SUYU TANI(MI)YORUZ KONFERANSI

ISPARTA'DA ÇINAR’DAN SUYU TANI(MI)YORUZ KONFERANSI
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ÇINAR’DAN SUYU TANI(MI)YORUZ KONFERANSI
Gizemli dünyaların buluşması isimli Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Proje kapsamında Enstitü Müdürümüz Şakir ÇINAR “Suyu Tanı(mı)yoruz” başlıklı bir konferans verdi.
SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO öğrenci topluluğu tarafından yürütülen proje kapsamında 80 MYO öğrencisi Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gezi düzenlendi. Geziye katılan öğrenciler ve eğitimcilere SAREM Su Ürünleri Müdürü Şakir ÇINAR Enstitü toplantı salonunda bir konferans verdi.
Konferansın ardından Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Cafer BULUT katılımcılara Enstitümüz kerevit kuluçkahanesini, Sülük ünitesini ve laboratuvarlarını tanıttı.
Gezi Toplu Fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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