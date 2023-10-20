​ Antalya Ispartalılar Derneği, Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Hıdır Turan'ı Ziyaret Etti

Antalya Ispartalılar Kalkınma Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Sayın Gürkan Gülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Hıdır Turan'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette ayrıca Urfalılar Dernek Başkanı Sayın Hıdır Dağdelen, Adıyamanlılar Dernek Başkanı Sayın Nihat Türkeri, Federasyon Genel Sekreteri Sayın Şükrü Yıldız ve Deva Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Sayın Ali Bayar da hazır bulundu.Ziyaret sırasında hemşehri derneklerinin önemine vurgu yapıldı. İllerin kendi yöresine ait kültürünü tanıtma ve yaşatma amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde dernekler arası dayanışmanın büyük bir önem taşıdığı belirtildi.Ispartalılar Derneği Başkanı Gürkan Gülcü, geçen ay düzenledikleri festival için Anadolu Dernekler Federasyon Başkanı Hıdır Turan'a hemşehrileri ve yönetim kurulu adına teşekkür etti. Hemşehri dayanışması ve bu tür etkinlikler, Türkiye'nin zengin kültürel çeşitliliğini kutlamak ve yaşatmak için kritik bir rol oynar.Bu tür ziyaretler, Anadolu'dan gelen hemşehrilerin bir araya gelerek kültürlerini paylaşmalarını, desteklemelerini ve yaşatmalarını sağlar. İşte bu noktada hemşehri dernekleri ve federasyonlar, toplumun kültürel mirasını canlı tutmada önemli bir misyon üstlenir.