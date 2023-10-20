Altıniş Kuyumculuk, Isparta 32 Spor'a Büyük Destek Veriyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a önemli bir destek geldi. 32 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Uğur Tarakçı'nın "Altıniş gibi devler Isparta 32 Spor'a sponsor olmalı" çağrısına Altıniş Kuyumculuk Sahibi Mehmet-Alper Altıniş kardeşler tarafından olumlu yanıt verildi.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar tarafından, Altıniş Kuyumculuk'a teşekkürlerini sunmak amacıyla isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Altıniş Kuyumculuk Sahibi Mehmet-Alper Altıniş, yaptığı açıklamada Isparta 32 Spor'a başarılar diledi ve kulübü desteklemekten gurur duyduğunu belirtti.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ise Altıniş Kuyumculuk'un Isparta'ya olan sevgisine ve desteğine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

Bu haber metni, Altıniş Kuyumculuk'un Isparta 32 Spor'a sunduğu büyük destek ve bu desteği kulüp yöneticileri tarafından nasıl karşılandığını aktarmaktadır.