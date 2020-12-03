AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekiplerince gerçekleştirilen rutin av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında yakalanan 4 kişiye cezai işlem uygulanmıştır.Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Sarıçınar mevkiinde gelen ihbar üzerine yapılan kontrollerde yaban keçisi avına geldiğini fakat vuramadığını beyan eden 1 şahıs yakalanmıştır. İlgili şahsa Milli Park içerisinde, avcılık belgesi olmadan ve avlanma süreleri dışında avlanmaktan, Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesinden dolayı toplam 5.512,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Finike Şefliği Av Koruma ekiplerince yapılan rutin av koruma ve kontrol denetiminde ise Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çukuralıç mevkiinde yasadışı avcılık yapan 3 şahıs yakalanmış, avladıkları biri 12, diğeri 5 yaşında iki yaban keçisine el konularak şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 8.980,00 TL İdari Para Cezası ve 55.554,00 TL Tazminat işlemi uygulanmıştır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecektir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü