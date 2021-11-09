Isparta Belediyesi, şehrin halihazır planını tamamlamasının ardından kentte 44 mahallede başlattığı 440 noktadaki zemin etüt çalışmasının yüzde 70’ini tamamladı. Elde edilen numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuvara gönderilirken, zemin analizlerine başlandı. Ayrıca SDÜ ile yapılan çalışmalarla deprem üretebilecek aktif fayların belirlenmesi amacıyla da 6 adet hendek açılırken, fay izlerinin de incelemesi gerçekleştirildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından yıllarca bekleyen ve önem arz eden konulara bir bir neşter vurulmaya devam ediliyor. Bunlardan birisi de de hiç şüphesiz şehrin hali hazır planlarının hazırlanması ve zemin etüt çalışmalarının yapılmasıydı.Şehrin hali hazır planlarının tamamlanmasıyla birlikte ikinci etapta 44 mahalleyi kapsayan ve 440 noktadaki zemin etüdü çalışmaları başlatılmıştı. Bu çalışmalarda büyük yol kat edildi.İlki Eğirdir yolu Modülmer Fabrikasının arkasında geçen ay başlayan zemin etüdü mahallelerde yapılan çalışmalarla devam ediyor ve sona yaklaşıldı.Zemin etüdü çalışmaları kapsamında dün itibariyle 20 metre derinlikte 323 adet zemin sondaj işi tamamlandı. Jeofizik çalışmalar kapsamında 316 adet Yüzey Dalgası Analiz Yöntemi (MASW) ölçümü, 164 adet Mikrotremör ölçüm, 10 adet Elektrik Rezistivite Tomoğrafi (ERT) ölçümü de yapıldı.Yapılan çalışmalar sonrasında 300 adet zeminden alınan numuneler Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuvarlara gönderildi. Zemin analizleri yapılmaya başlanırken, şehirdeki sondaj çalışmalarının da yüzde 70’i tamamlanmış oldu.Diğer taraftan yine hayatımızın bir gerçeği olan deprem üretebilecek aktif fayların belirlenmesi amacıyla da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çalışmalar da Isparta Belediyesi ile SDÜ işbirliğinde devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Murat Şentürk öncülüğünde Paleosismolojik çalışmalar kapsamında şehrin çeşitli noktalarında 6 adet hendek açıldı ve fay izlerinin de tahkiki yapıldı.Gerek halihazır planların tamamlanması, ardından 440 noktadaki zemin etütleri ile aktif fayların da belirlenmesinin ardından şehirde genel revizyon çalışmalarına geçilecek.