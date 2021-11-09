Sağlık Bakanı Koca'dan "aşı zorunluluğu" açıklaması

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır" açıklamasını yaptı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz" ifadelerini kullandı.