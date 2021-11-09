ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 83.YILDÖNÜMÜ

NEDENİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır.

Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir.

Atatürk, ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizmiştir.

Atatürk’ü anmak demek onun güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyetini korumak için her zaman bilinçli olmak, içerde ve dışarıda ülkemizin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara fırsat vermemektir.

Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.



Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıdır.

Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daima Türk Milleti'nin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu düşüncelerle, vefatının 83. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.