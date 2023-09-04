Zamanın İçinden Çıkan Hazine: Isparta'daki Su Altı Camisi











Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Darıbükü köyü, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlüydü. Ancak geçtiğimiz yıllarda Kasımlar Barajı'nın yapımı tamamlanınca, bu köy büyük bir değişimle yüz yüze geldi. Baraj göleti altında kalan köyün bir dönemine damgasını vuran yapılarından biri olan cami, suya gömülmüş bir hazine gibi sessizce beklemişti.Bugünlerde, suyun kısmen çekilmesiyle bu tarihi cami "hoparlörüyle birlikte" yeniden gün yüzüne çıktı. Köy sakinleri için bu anı, geçmişlerine bir pencere açtı. Köyün yaşanmışlıkları ve anıları, yeniden canlandı.Caminin ortaya çıkışı, bölge halkı için büyük bir sürpriz ve heyecan kaynağı oldu. Cami, su altında dahi olsa köyün ruhunu taşımaya devam ediyor. Şimdi, bu tarihi yapıyı restore etmek ve yeniden ibadete açmak için birçok yerel inisiyatif çalışmaya başladı. Köyün geçmişi ve kültürel mirası unutulmamak için canlanmış gibi duruyor.Kasımlar Barajı'nın suları altında kalan Darıbükü köyü ve suyun çekilmesiyle yeniden beliren cami, hem tarihe saygıyı hem de köyün geleceğine umutla bakmayı simgeliyor. Bu olağanüstü manzara, Isparta'nın doğal güzellikleriyle birleşerek ziyaretçiler için de büyüleyici bir cazibe merkezi haline gelmeye aday.