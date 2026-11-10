Binali Yıldırım 12 Kasım’da Isparta’ya geliyor

Binali Yıldırım 12 Kasım’da Isparta’ya geliyor
ISPARTA
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Binali Yıldırım 12 Kasım’da Isparta’ya geliyor

Türkiye’nin 27’nci ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 12 Kasım Perşembe günü Isparta’da olacak. Yıldırım, kentteki programı kapsamında Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun açılış törenine katılacak.

Isparta, 12 Kasım Perşembe günü önemli bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Isparta’ya geliyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’ın kentte gerçekleştireceği ziyaretin programı da belli oldu.

Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun açılışına katılacak

Binali Yıldırım, Isparta ziyareti kapsamında Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nun açılış töreninde yer alacak. Açılış programının ardından Yıldırım’ın kentte çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Diğer ziyaretlerin ayrıntıları bekleniyor

12 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında Binali Yıldırım’ın katılacağı diğer program ve temasların ayrıntılarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Isparta’daki ziyaret programına ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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