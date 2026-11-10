Isparta’da 10 Kasım’da sirenler 2 dakika çalacak

Isparta’da 10 Kasım’da sirenler 2 dakika çalacak
ISPARTA
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Isparta’da 10 Kasım’da sirenler 2 dakika çalacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Salı günü saat 09.05’te Isparta genelinde sirenler devreye girecek. Sarı ikaz şeklindeki düz siren sesi 2 dakika boyunca çalacak.

Isparta’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım 2026 Salı günü anma programı kapsamında siren uygulaması gerçekleştirilecek.

Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, saat 09.05’te il merkezi ve ilçelerde bulunan siren sistemleri çalıştırılacak. Uygulama kapsamında sirenler iki dakika boyunca çalacak.

Sirenler saat 09.05’te devreye girecek

Belirtilen saatte il merkezinde Türk Telekom İl Müdürlüğü binasında bulunan sirenler ile ilçe kaymakamlıkları ve diğer kurum binalarındaki siren sistemleri aktif hale getirilecek.

Sirenler, iki dakika süreyle sarı ikaz olarak bilinen düz siren sesi şeklinde çalacak.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, uygulamanın Atatürk’ü anma etkinlikleri ve ikaz-alarm sistemlerinin faal tutulması amacıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Vatandaşların 10 Kasım günü saat 09.05’te duyulacak siren sesi nedeniyle paniğe kapılmamaları istendi.

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