İRDİR KICK BOKS GALA GECELERİNE DAMGA VURDU

EĞİRDİR KICK BOKS GALA GECELERİNE DAMGA VURDU: SPORSEVERLERİN HEYECANI DORUKTA

Isparta'nın Eğirdir İlçesi, Zafer Şampiyonası Kick Boks Türkiye - Dünya karma müsabakalarına ev sahipliği yaparak büyük bir spor heyecanına tanıklık etti. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediye Başkanlığı'nın işbirliği ile düzenlenen kick boks gala gecesi, Eğirdir Kale Meydanı'nı dolduran sporseverlerle nefesleri kesti.

Sponsorluğunu MS Grup, Veli Demir Otomotiv ve TREKO Meyve Suyu Fabrikaları'nın üstlendiği bu unutulmaz gece, üç farklı televizyon kanalından canlı yayınlandı.

Yapıcı Fayt Kulüp Organizasyon'un başkanı Mustafa Yapıcı tarafından organize edilen bu büyük müsabakalarda, antrenörler ve sporcular, bu yıl 3. kez düzenlenen Kick Boks Zafer Şampiyonası'nın başarısında büyük rol oynayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkürlerini iletti.

Dünya karması maçları, yabancı ve Türk sporcuların heyecan verici mücadelesiyle dolu olup, vatandaşlar tarafından büyük bir alkış ve ilgi ile izlendi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir İlçesi'nin spor ve sporcu dostu olduğunu belirterek, "Eğirdir birçok spor dalına ev sahipliği yapmaktadır. Organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan Eğirdir Belediyemize ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kick Boks Gala gecesinde konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, "Büyük Taarruz'da Eğirdir'in ayrı bir önemi ve anlamı var. Zafere ulaşılmada en güvenli bölge olarak cephane ve mühimmat ile her türlü iaşe malzemelerinin sevki Eğirdir'imizden yapılmış. Dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz kick boks müsabakalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muhteşem müsabakalara ev sahipliği yapan Eğirdir'de, mücadelelerin sonunda şampiyon olan kick boksçulara kupa ve kemerleri protokol tarafından takdim edildi.