Eğirdir 2. Elma Hasat Festivali Büyük Coşkuyla Son Buldu: Nilgün Kızılcı ve Umut Akyürek Sahneyi Salladı!

Eğirdir'de bu yıl ikincisi düzenlenen 'Eğirdir 2. Elma Hasat Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi tarafından organize edilen festival, babasultan kavşağından başlayan kortej yürüyüşü ile başladı ve Kale Meydanı'nda devam etti.

Festival programına Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Osman Zabun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ile birçok davetli ve vatandaş katıldı.

Festivalde Oğuzlar Mehteran Takımı, Eğirdir Akademi Sanat Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi ve Şarkikaraağaç Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri büyük alkış aldı.

Festivalde konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçede elma üretiminin 1960'lı yıllarda başladığını ve bugün yıllık 450 bin tonlara ulaştığını belirterek, kaliteli üretim, düşük maliyetli üretim ve birçok devlet desteğiyle Eğirdir elmasının dünya çapında tanınan bir marka haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, gölün suyunun daha tasarruflu kullanılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ise Eğirdir'in en iyi elmalarının yetiştirildiği bir ilçe olduğunu belirterek, Isparta elmasının coğrafi işareti alarak koruma altına alındığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı da festivalin Eğirdir'e ve Isparta elmasına katkı sağlamasını dilerken, sanat ve kültür gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

Ak Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, elma hasatının başladığı bu dönemde kazasız belasız bir sezon temennisinde bulundu. Ayrıca, doğalgazın Eğirdir'de daha fazla mahalleye ulaştırılacağı müjdesini verdi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, hasat festivallerinin çiftçilerin en sevinçli anları olduğunu vurgulayarak, Eğirdir elmasını tanıtmak ve kalitesini dünya çapında daha fazla duyurmak gerektiğini söyledi.

Festivalde sonunda Türk Halk Müziği Sanatçısı Nilgün Kızılcı ve Türk Sanat Müziği ünlüsü Umut Akyürek sahne aldı, muhteşem konserleriyle izleyenleri büyüledi. Gösterilerin sonunda Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim ettiler.

Eğirdir 2. Elma Hasat Festivali, coşkulu konserlerle sona ererken, katılımcılar ve Eğirdir halkı bu unutulmaz etkinlikle keyifli anlar yaşadılar.