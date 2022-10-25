Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Zafer, Muzaffer Türkeş ve Bahçelievler mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Zafer mahallesinden başlayan Vali Baruş, Muhtar Recep Gürdal ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Buradan Selahattin Seçkin İlkokulu’na geçen Vali Baruş öğrencilerle bir araya gelerek okulda öğrenciler tarafından oluşturulan etnografik eserlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi, öğrencilerle sergiyi gezdi. Sonrasında Zafer Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Baruş, merkezde incelemelerde bulunarak sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Mahallede son olarak esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Baruş esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.Buradan Muzaffer Türkeş Mahallesine geçen Vali Baruş Mahalle Muhtarı İlker İbrahim Köse ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Daha sonra Kızılay tarafından mahallede yaptırılan Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş minik öğrencilerin etkinliklerine iştirak ederek bir süre onlarla sohbet etti. Vali Baruş mahallede son olarak esnaf ziyareti yaparak esnafa hayırlı işler diledi.Son ziyaretini Bahçelievler Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş Mahalle Muhtarı Yasemin Bardak ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Vali Baruş sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. Son olarak mahallede bulunan Şehit Güngör Dolunay İlkokulu’nu da ziyaret eden Vali Baruş sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.