





BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR ETTİLER.Isparta’da faaliyet gösteren ve her Pazar günü doğa severlerle Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzelliklerini yürüyen GÖLDOSK (Göller Bölgesi Doğa Sporları ve Hobi Kulübü)’un bu haftaki durağı Akdeniz Bölgesinin incisi Isparta’nın Eğirdir İlçesi oldu.23 Ekim Pazar günü GÖLDOSK (Göller Bölgesi Doğa Sporları ve Hobi Kulübü) öncülüğünde Isparta Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve velileri ile Eğirdir İlçesinin doğa harikası Kovada Gölü'nden Akbelen’li tepesine toplam 8 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirildi.Doğa yürüyüşüne Isparta Bahçeşehir Koleji'nin 2. sınıf öğrencileri ve velileri katıldı. 8 yaşındaki çocuklar velilerden daha hareketli daha yüksek performans göstererek 8 Km’lik parkuru rahatlıkla geçtiler.Yürüyüş ve sonrasında katılımcılar Eğirdir Gölü’nde Elektrikli Tekne gezisine katılarak neşeli anlar yaşadılar. Bol oksijen biriktirmenin yanında muhteşem manzaralarda unutulmaz resimler çekildi.Program sonrasında Eğirdir Belediyesi'nin ikramı Eğirdir Elmaları katılımcıların damaklarını tatlandırdı. GÖLDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilir, misafirperverliğinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Eğirdir Belediyesi çalışanlarına bizi ağırladıkları için teşekkürlerimizi arz ederiz, ifadelerini kullandı.