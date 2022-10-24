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GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLER
ISPARTA
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24 Ekim 2022 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
 KOAH atakları başlıyor
Solunum yolu hastalıklarında yaşanan artışın özellikle KOAH ve astım hastaları için risk oluşturduğuna işaret eden Dr. Seha Akduman, alerji veya viral enfeksiyonlar nedeniyle zayıflayan bağışıklık sisteminin KOAH ve astım hastalarının atak geçirmesine, yaşam kaybıyla sonuçlanabilecek zatürrelere neden olabileceğine dikkat çekti
 
MİT’ten operasyon
MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

İstanbul’da 1 polis şehit
İstanbul'un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu.

Boris’ten geri adım
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Eşi vefat etmiş kadınlara destek
Aile Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak.

Fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi
Fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi 2023 yılında resmen başlıyor. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, “Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz” dedi.
 
Aslan beraberliğe razı oldu
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
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