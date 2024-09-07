Yumurtalardaki Rakamların Sırrı Çözüldü: Bakanlıktan Açıklama Geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan yumurtaların üzerindeki numaralarla ilgili iddialara açıklık getirdi. Son günlerde, "2, 3 veya 4 numaralı yumurtalar ilaçlıdır" şeklindeki paylaşımların doğru olmadığı duyuruldu.

Rakamlar Yetiştirme Yöntemini Gösteriyor

Bakanlık, yumurtaların üzerindeki numaraların tavuğun yetiştirilme yöntemini belirttiğini açıkladı. Açıklamaya göre:

"0" kodu: Organik yetiştiriciliği,

kodu: Organik yetiştiriciliği, "1" kodu: Açık dolaşımda yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,

kodu: Açık dolaşımda yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, "2" kodu: Kafessiz yetiştiriciliği,

kodu: Kafessiz yetiştiriciliği, "3" kodu: Kafesli yetiştiriciliği ifade etmektedir.

"4" Kodu Hakkında Bilgi Verildi

Bakanlık ayrıca "4" kodunun herhangi bir özel yetiştiricilik yöntemini belirtmediğini belirtti. Tüm yumurtalar, kullanılan yetiştirme yöntemine bakılmaksızın, nitrofuran ve diğer veteriner ilaçlar açısından düzenli olarak denetleniyor ve olumsuzluk tespit edilirse gerekli işlemler yapılıyor.