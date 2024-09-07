Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Geniş Kapsamlı Atama ve Görevden Alma Kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlarla, birçok kurumda önemli değişiklikler gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na dokuz yeni üye atandı. Ahmet Hüsrev Vural, Prof. Dr. Engin Saygın, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Hayrettin Kurt, Hakan Öztatar, İbrahim Acarlı, İsmail Kurul, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Avukat Veli Küçük, kurulda yer alacak isimler arasında.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, 9. Bölge Müdürü Musa Kaya ve 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir görevlerinden alındı. Bu değişiklikler, ilgili kurumların yönetim yapılarını yeniden şekillendiriyor.