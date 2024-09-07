Bakan Yumaklı’dan Tarım Desteklerinde Büyük Hamle: Mazot ve Gübre Bedava

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli” başlıklı toplantıda çiftçilere yönelik yeni destek paketlerini açıkladı.

Yumaklı, tarımsal üretimde belirli stratejik ürünleri üreten çiftçilerin daha fazla destek alacağını duyurdu. Bu kapsamda, bitkisel üretim destekleme modeli “temel destek”, “planlama desteği” ve “üretim geliştirme desteği” olarak üç ana başlık altında şekillendirildi. Temel destek kapsamında, belirlenen havzalarda üretilen ürünlere yönelik mazotun yarısı ve gübrenin %25’i karşılanacak.

ÜRETİMDE DEV DESTEKLER

Türkiye genelindeki tüm çiftçiler temel destekten yararlanabilecek. Stratejik ürünlerin belirlenen havzalarda üretilmesi halinde ise çiftçiler, mazotun tamamını ve gübrenin %50’sini alabilecek. Su kısıtı olan bölgelerde ise gübre ve mazot desteğinin tamamı sağlanacak.

SU KITAĞI OLAN BÖLGELERİMİZE SU DESTEĞİ

Üretim geliştirme desteği kapsamında, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile sertifikalı tohum kullanan üreticilere ek destekler sunulacak. Destek ödemeleri nakit olarak yapılacak. Örneklerle açıklanan desteklerin artışı dikkat çekti. Örneğin, buğday için mazot ve gübre desteği 185 TL’den 634 TL’ye çıkarken, su kıtlığı olan bölgelerde ek 342 TL destek verilecek. Ayçiçeği için destek 732 TL’ye, nohut içinse 488 TL’ye yükseltildi. Su kıtlığı olan yerlerde bu rakamlar ilave desteklerle artacak.

Yumaklı, çiftçilerin 2024 yılından itibaren desteklerin 3 yıllık dönemler halinde açıklanacağını ve hangi ürünü hangi havzada ekmeleri durumunda ne kadar destek alacaklarını önceden bileceklerini belirtti.