Yumurta Fiyatları Yeniden Yükseldi: Sezon Bitti, İndirim Sona Erdi

Yaz aylarında azalan talep nedeniyle indirime giren yumurta fiyatları, sonbaharla birlikte yeniden yükseldi. Sezonluk fiyat düşüşünün ardından, şu anda marketlerde bir adet yumurta ortalama 4 TL'den, 30'lu koliler ise 120-125 TL aralığında satılıyor.

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Başkanı Necati Yıldırım, mevcut fiyatların geçen yılki seviyelere döndüğünü açıkladı. Yıldırım, yazın talep azalmasıyla fiyatlarda düşüş olduğunu ancak kış aylarında tüketimin artmasıyla fiyatların tekrar yükseldiğini belirtti. Fiyatların, üreticilerin maliyetlerine yakın olduğunu ve bölgesel farklılık göstermediğini de ekledi.

Marketler Fiyatlandırmada Serbest Yıldırım ayrıca, marketlerin yumurta fiyatlarını kendi politikalarına göre belirlediğini, organik ve gezen tavuk yumurtalarının ise tanesinin 10 TL'ye kadar çıkabildiğini ifade etti. Geçen yıla göre malzeme maliyetlerinin arttığını, ancak yumurta fiyatlarının aynı kaldığını söyledi.

Kış aylarında yumurta tüketiminin arttığını ve maliyetlerin henüz fiyatlara yansımadığını belirten Yıldırım, tüketicilerin özellikle organik ve köy yumurtası adı altında satılan yüksek fiyatlı ürünlere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.