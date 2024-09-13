Kara Kış Kapıda! La Nina İçin Kritik Tarih Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kış mevsiminde Türkiye'yi etkileyebilecek La Nina hava olayı için uyarıda bulundu. Uzmanlar, La Nina'nın etkili olma olasılığını %60 olarak değerlendiriyor ve bu durumun Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında yaşanması bekleniyor.

La Nina Nedir?

La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının düşmesiyle meydana gelen bir iklim olayıdır. Bu olay, tropikal atmosfer dolaşımında değişikliklere neden olur ve dünya genelinde hava koşullarını etkileyebilir. Türkiye’de bu dönemde kar yağışı ve ani soğuk hava dalgaları yaşanması muhtemel.

Meteorolojiden Kar ve Yağmur Uyarıları

Bu hafta ise Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Aydın’ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde ise yerel kuvvetli yağışlar, gök gürültülü sağanaklar ve dolu riski bulunuyor. İzmir, Aydın ve Manisa çevresinde sel ve su taşkını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Küresel Etkiler ve WMO'nun Açıklaması

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina'nın kısa vadede soğutucu etkiler yaratacağını, ancak küresel ısınma trendini değiştirmeyeceğini belirtti. Örgüt, bu tür aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemlerinin önemini vurguladı.

Vatandaşların olası sert kış koşullarına hazırlıklı olması ve hava durumu uyarılarını yakından takip etmesi öneriliyor.