Maymun Çiçeği'ne Karşı İlk Aşı DSÖ Onayını Aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maymun Çiçeği virüsüne (mpox) karşı geliştirilen ve ön yeterlilik onayı alan ilk aşıyı duyurdu. Bavarian Nordic tarafından üretilen "MVA-BN" adlı aşı, DSÖ tarafından bu onayı alan ilk ürün olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, bu onayın, özellikle acil ihtiyaç duyan topluluklara aşının zamanında ulaşmasını, bulaşmayı azaltmasını ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmasını amaçladığı belirtildi.

DSÖ'nün Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), mevcut kanıtları inceleyerek, aşının yüksek risk altındaki bireylerde kullanılmasını önerdi. 18 yaş ve üzerindeki bireylere 4 hafta arayla iki doz olarak uygulanabileceği ifade edilirken, aşının şu anda 18 yaş altı için lisanslı olmadığına dikkat çekildi. Ancak aşının bebekler, çocuklar, ergenler, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde "endikasyon dışı" kullanılabileceği belirtildi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu onayın, mevcut salgınlar ve gelecekteki mücadeleler için önemli bir adım olduğunu söyledi. Aşının en çok ihtiyaç duyulan bölgelere eşit erişim sağlanması için tedarik ve dağıtımın hızla artırılması gerektiğini vurguladı.

Maymun Çiçeği virüsü, enfekte kişilerden veya kemirgen hayvanlardan bulaşabiliyor. Virüs, döküntülere, enfekte eşyalarla temasa ve vücut sıvılarıyla bulaşabiliyor. Belirtileri, enfeksiyondan sonra 5-21 gün içinde ortaya çıkıyor ve yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk ve su çiçeğine benzer döküntülerle kendini gösteriyor.

Tedavi için belirli bir yöntem bulunmasa da antiviral ilaçlar kullanılıyor ve çoğu hasta hafif semptomlarla birkaç hafta içinde iyileşiyor.

2022'de DSÖ, virüsün adını "mpox" olarak değiştirmiş, virüs 2024'te "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.