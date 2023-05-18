Yılın En Beklenen Fuarı: Isparta SANTEK

Sektörün Liderleri Burada Buluşuyor

İhtisas Fuarı Olarak 25 Yıldır Başarıyla Devam Ediyor

Isparta'da Sektörün Buluşma Noktası: Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı

ASKO ve Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti tarafından düzenlenen ve KOSEGEB'in destek verdiği geleneksel Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı'nın 26. yılı için heyecanlı geri sayım başladı. Fuar, yapı malzemelerinden dekorasyon ürünlerine, mobilyadan ev tekstiline kadar geniş bir yelpazede firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek. Fuar, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 7-11 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Fuarda, yapı ve dekorasyon ürünleri, mobilya, halı, ev tekstili, kapı ve pencere sistemleri, mutfak dolapları, banyo dolapları, cam balkon, panjur sistemleri, zemin kaplamaları, ısı, su ve ses izolasyon ürünleri, asansörler, otomatik kapılar, güvenlik sistemleri, ferforje ve alüminyum korkuluk sistemleri, doğalgaz ürünleri, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, güneş enerji sistemleri, klima sistemleri, market ve pasta dolapları, endüstriyel mutfak ekipmanları gibi birçok ürün ve hizmet yer alacak.Fuarın amacı, Isparta, Burdur, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak ve çevre illerden ilgili kişilerin ziyaretini sağlamak ve Isparta halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir platform sunmaktır. Bu doğrultuda, ticaret odaları, meslek odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar ve il protokolü gibi kanallar aracılığıyla daha profesyonel ziyaretçi kitlesinin fuara ulaşması hedeflenmektedir.