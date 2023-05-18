Isparta'da, Madenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir minibüs tarlaya devrildi. Kazada şoför İbrahim Çataloğlu (25) hayatını kaybederken, 5 yolcu yaralandı. Kazanın meydana geldiği saatlerde yağış nedeniyle yol kayganlaşmıştı. İhbar üzerine kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde İbrahim Çataloğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken, Sakina Yaman (23), Gülbahar Bulut (18) ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yalvaç Devlet Hastanesi ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.