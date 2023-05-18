Isparta'da Öncü Bir Adım: SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Daimi Hastane Ruhsatını Aldı!

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesini Yükselten SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Daimi Hastane Ruhsatını Aldı!

SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye'de Bir İlke İmza Attı!SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak yeniden ruhsatlandırılmasıyla birlikte Türkiye'de öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. Nitelikli hizmetler ve engelsiz sağlık anlayışıyla faaliyet gösteren hastane, ağız ve diş sağlığı alanında ihtiyaç duyulan standartları karşılamak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, daimi hastane ruhsatını alarak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.