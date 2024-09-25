Yılın Ahisi Kaftan Giydi: Ahilik Haftası Isparta’da Coşkuyla Kutlandı

Isparta, 24 Eylül 2024 – Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törenle, 55 yıldır kaportacılık mesleğini sürdüren İsmail Soydinç’e yılın ahisi olarak ahilik kaftanı giydirildi. Törene Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Uygun ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Ayrıca, oto elektrik sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Telli yılın kalfası, berber çırağı Muhammet Ali Yavuzer ise yılın çırağı seçilerek plaketle onurlandırıldı.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, esnaf ve sanatkârlar arasındaki usta-kalfa-çırak ilişkisini pekiştirmek ve Ahilik geleneğini yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Isparta ESOB Başkanı İsmail Uygun, törende yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün ticari hayatta dürüstlük, kardeşlik ve dayanışmayı temel alan köklü bir yapı olduğunu vurguladı.

Başkan Uygun, "Ahilik, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturudur. Esnaf teşkilatları, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaktadır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz törenle de bu manevi bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Törenin sonunda, İsmail Soydinç'e kaftanı giydirilirken, Mehmet Telli ve Muhammet Ali Yavuzer de ödüllerini aldı. Ahilik geleneğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.