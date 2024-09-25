Isparta’ya Milli Gurur: Badminton Milli Takımından 3 MadalyaIsparta’ya Milli Gurur: Badminton Milli Takımından 3 Madalya

Isparta’ya Milli Gurur: Badminton Milli Takımından 3 Madalya

Isparta, 24 Eylül 2024 – Isparta’nın 4 minik milli sporcusu, Hırvatistan’da düzenlenen Milli Takım Badminton Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde gerçekleşen şampiyonada mücadele eden sporcular, 3 madalya ile yurda döndü ve hem Isparta’yı hem de Türkiye’yi gururlandırdı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan Milli Takım Badminton Antrenörü Mustafa Mehmet Ali Karcı’nın önderliğinde turnuvaya hazırlanan sporcular, performanslarının karşılığını madalyalarla aldı. Turnuvada, Ece Naz Ülgen U9 tek bayanlar kategorisinde altın madalya kazanarak şampiyon olurken, Furkan Çomak U9 tek erkeklerde ve Mustafa Ahmet Akgün U11 tek erkeklerde bronz madalya kazandılar.

Bu önemli başarı, Isparta’da badminton sporunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Genç sporcuların uluslararası alandaki başarıları, bu branşın geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Badminton sporunun Isparta’da daha fazla desteklenmesi ve küçük yaştaki sporcuların uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atabilmesi için çalışmaların artarak devam etmesi gerekiyor.



