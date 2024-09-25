Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın Ailesine Şehadet Belgesi Verildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, 8 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit oldu. Şehit J.Uzm.Çvş. Büyükçaylı’nın şehadet belgesi, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ailesine teslim edildi.

Ayazmana Mahallesi’nde ikamet eden anne Ayşe Büyükçaylı ve Davraz Mahallesi’nde ikamet eden baba Osman Sacit Büyükçaylı’ya şehadet belgesi, Isparta İl Jandarma Komutanı J.Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu tarafından takdim edildi. Şehit için dualar edilip, kahraman askerimizin ailesine ve Türk Milletine başsağlığı dilendi.

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve tüm silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.