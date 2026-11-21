Yenişarbademli’den gurbetteki hemşerilere ikametgah çağrısı!

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata, ilçe dışında yaşayan hemşerilerine ikametgahlarını Yenişarbademli’ye taşımaları çağrısında bulundu. Yaklaşık 2 bin seviyesindeki ilçe nüfusunun artırılmasının belediyenin merkezi bütçeden aldığı payı ve hizmet kapasitesini doğrudan etkileyeceğini belirten Özata, “Yenişarbademli için bir adım da siz atın” mesajı verdi.

Isparta’nın nüfus bakımından küçük ilçelerinden Yenişarbademli’de, ilçenin geleceğine katkı sağlamak amacıyla dikkat çeken bir çağrı yapıldı. Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata, farklı şehirlerde yaşayan ancak memleketleriyle bağlarını sürdüren hemşerilerine seslenerek ikametgahlarını ilçeye taşımalarını istedi.

“Memleketimi Seviyorum” sloganıyla yapılan çağrıda, kayıtlı nüfusun yalnızca istatistiksel bir rakamdan ibaret olmadığına, belediyenin hizmet imkanları ve ilçeye kazandırılacak yatırımlar açısından önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekildi.

Belediye bütçesi ve hizmet kapasitesi nüfusa bağlı

Yenişarbademli’nin yaklaşık 2 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu belirten Başkan Mehmet Akif Özata, ilçe dışında yaşayan vatandaşların ikametgahlarını memleketlerine almalarının önemini vurguladı.

Özata, belediyelerin merkezi bütçeden aldığı payın kayıtlı nüfusla bağlantılı olduğunu belirterek nüfus artışının ilçenin hizmet gücüne katkı sağlayacağını ifade etti.

İkametgahların Yenişarbademli'de toplanmasının altyapı ve üstyapı çalışmalarından sosyal hizmetlere, yeni yatırımlardan belediye hizmetlerine kadar pek çok alanda ilçeye katkı sunacağını belirten Özata, tüm hemşerilerinin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

“Yenişarbademli hepimizin memleketi”

İlçe dışında yaşayan vatandaşların Yenişarbademli ile bağlarını korumasının önemine değinen Başkan Özata, çağrısında şu mesajı verdi:

“Yaklaşık 2 bin civarındaki nüfusumuzu artırmak, Yenişarbademli’mizin geleceği ve ilçemize kazandıracağımız hizmetler açısından büyük önem taşıyor. Yaşam ve çalışma koşulları nedeniyle birçok hemşerimiz farklı il ve ilçelerde ikamet ediyor. Ancak unutmayalım ki Yenişarbademli hepimizin memleketi, hepimizin evidir.”

Hemşerilerine ortak çağrı: Memleketimize sahip çıkalım

Yenişarbademli’nin geleceği için herkese sorumluluk düştüğünü belirten Özata, ilçe dışında yaşayan hemşerilerini ikametgahlarını memleketlerine taşımaya davet etti.

Başkan Özata, “Gelin, ikametgâhlarımızı Yenişarbademli’de toplayalım. Memleketimize sahip çıkalım, geleceğimize birlikte katkı sağlayalım. Yenişarbademli için bir adım da siz atın” ifadelerini kullandı.

Belediyenin başlattığı çağrıyla, farklı şehirlerde yaşayan Yenişarbademlilerin memleketleriyle bağlarını resmi ikamet kayıtlarına da yansıtmaları ve ilçenin nüfusuna katkı sunmaları hedefleniyor.