Isparta’da gülcülüğün geleceği masaya yatırıldı: Sektörün yol haritası konuşuldu

Isparta’da düzenlenen Göller Bölgesi Gülcülüğü ve Gül Ürünleri Çalıştayı’nda üretim maliyetlerinden iklim değişikliğine, gülyağı ihracatından markalaşmaya kadar sektörün geleceğini ilgilendiren önemli başlıklar ele alındı. Kamu, akademi ve özel sektör temsilcileri, Isparta gülünün katma değerini artırmak için bir araya geldi.

Isparta’nın en önemli tarımsal ve ekonomik değerlerinden biri olan yağ gülünün geleceği, kentte düzenlenen kapsamlı bir çalıştayda masaya yatırıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, gül üretiminin sürdürülebilirliği, ürün kalitesinin korunması ve sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılması değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında düzenlenen “Göller Bölgesi Gülcülüğü ve Gül Ürünleri: Üretim, Kalite ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Çalıştayı”, sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirdi.

Gül sektörünün tüm paydaşları Isparta’da buluştu

Çalıştaya BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Uçar, Isparta Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve gül üreticisi Fahrettin Gözgün, Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Erbaş, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, çiftçiler, gül üreticileri, gülyağı işleme tesisleri ve kozmetik sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Isparta yağ gülünün yalnızca tarımsal bir ürün olmadığı; gülyağı ve gül suyu üretiminden kozmetik sanayisine, ihracattan kırsal istihdama kadar geniş bir ekonomik değer zincirinin temelini oluşturduğu vurgulandı.

İklim değişikliği ve üretim maliyetleri gündemde

Çalıştayın açılışında konuşan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta yağ gülünün hem Türkiye hem de dünya açısından önemli bir üretim değeri taşıdığını belirterek, sektörün geleceğine yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Güler, 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın temel hedefinin, Isparta gülünün katma değerli ürün çeşitliliğini artırmak, üretimde verimliliği geliştirmek ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.

İklim koşullarındaki değişim, dijitalleşme, yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı, kırsal nüfustaki azalma ve organik ürünlere yönelik artan talebin sektörün geleceğinde belirleyici olacağına işaret etti.

ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Uçar da sürdürülebilir üretimin önemine değinerek, yalnızca üretim miktarının artırılmasının yeterli olmadığını; ürün kalitesinin korunması, yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi ve bilimsel çalışmaların üretim süreçlerine aktarılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Üreticiler sektörün sorunlarını ve beklentilerini anlattı

Çalıştayda söz alan Isparta Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve gül üreticisi Fahrettin Gözgün, Isparta gülünün marka değerinin korunması ve üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gül Yağı ve Aromatik Yağlar Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Kınacı ise gülyağı ve türevlerinin üretiminde karşılaşılan sorunları, dünya yağ gülü sektöründeki gelişmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri paylaştı.

Yağ gülü üreticileri temsilcisi Süleyman Efecan da artan üretim maliyetleri, tarımsal desteklerin önemi ve çiftçilerin karşılaştığı temel sorunlara dikkat çekerek üreticilerin beklentilerini aktardı.

Gülün katma değerini artıracak dört başlık belirlendi

Program kapsamında oluşturulan dört tematik masada, Göller Bölgesi gülcülüğünün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayda ele alınan başlıklar şöyle sıralandı:

Üretim ve verimlilik: Tarımsal üretim, girdi maliyetleri, verimlilik ve iklim değişikliğinin etkileri.

Katma değer ve ürün geliştirme: Gülün farklı sektörlerde değerlendirilmesi ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi.

Markalaşma ve pazarlama: Uluslararası rekabet, ihracat, markalaşma ve gül turizmi.

İşleme, altyapı ve tesisleşme: Modern üretim teknolojileri, enerji verimliliği, kalite kontrol ve ortak sanayi altyapısı.

ISUBÜ Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sabri Erbaş da gerçekleştirdiği sunumda dünyada ve Türkiye’de yağ gülü üretiminin mevcut durumunu, sektörün beklentilerini ve güle dayalı yenilikçi ürün geliştirme olanaklarını değerlendirdi.

Isparta gülünün dünya pazarındaki gücü artırılmak isteniyor

Çalıştayda ortaya konulan değerlendirmelerle, Isparta gülcülüğünün yalnızca geleneksel üretim yöntemleriyle değil; bilimsel araştırmalar, modern teknolojiler, yenilikçi ürünler ve güçlü pazarlama stratejileriyle geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Üreticilerden sanayicilere, akademisyenlerden kamu temsilcilerine kadar farklı kesimlerin aynı platformda buluşması, sektörün sorunlarının bütüncül biçimde ele alınmasına imkân sağladı.

“Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında gerçekleştirilen çalıştayın, Isparta’nın gül üretimindeki köklü konumunun güçlendirilmesine, yerel ürünlerin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesine ve gelecekte hayata geçirilecek ortak projelere katkı sunması hedefleniyor.