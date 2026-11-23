Isparta, Burdur ve Afyon'da KGM SsangYong Servis Desteği Isparta'da KGM SsangYong yetkili servis hizmeti sunan Oto Yasin, bölgedeki araç sahiplerine bakım, onarım ve ekspertiz alanlarında da hizmet veriyor.

Isparta'da otomotiv sektöründe hizmet veren Oto Yasin, KGM SsangYong marka araçlar için yetkili servis hizmeti sunuyor. Isparta merkezli işletme, Burdur ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çevre illerdeki araç sahiplerine de ulaşmayı hedefliyor. Yetkili servis hizmetinin yanı sıra oto ekspertiz, 4x4 araç kontrolleri, şanzıman tamiri ve direksiyon sistemleri onarımı gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor.

Güney Kore merkezli KGM SsangYong markasının araç sahipleri için servis hizmeti önemli bir ihtiyaç oluştururken, Oto Yasin Isparta'daki yetkili servis noktasıyla bölgedeki otomotiv sektöründe hizmet ağını genişletiyor.

Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'da yaşayan KGM SsangYong kullanıcılarının servis ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren işletme, farklı otomobil marka ve modellerine yönelik teknik bakım ve onarım hizmetleriyle de dikkat çekiyor.

KGM SsangYong Yetkili Servis Hizmeti Oto Yasin'in öne çıkan hizmetlerinin başında KGM SsangYong yetkili servis hizmeti geliyor. Marka bünyesindeki araçlara yönelik bakım, arıza tespiti ve teknik servis işlemleri gerçekleştiren işletme, araç sahiplerine yetkili servis desteği sunuyor. Orijinal yedek parça ve teknik servis süreçleri konusunda hizmet veren Oto Yasin, KGM SsangYong kullanıcılarının bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Isparta'daki servis noktasının yanı sıra Burdur ve Afyonkarahisar'dan gelecek araç sahipleri de işletmeyle iletişime geçerek servis işlemleri hakkında bilgi ve randevu alabiliyor.

Oto Ekspertiz ve 4x4 Araç Kontrolü

Oto Yasin'in hizmet alanlarından biri de ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlara yönelik oto ekspertiz çalışmaları. Araç satın alma sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunların önceden tespit edilmesine yardımcı olan ekspertiz hizmetinde farklı kontrol ve test işlemleri uygulanıyor.

Kaporta ve boya incelemesi, motor performans testi, fren ve süspansiyon kontrolleri, mekanik alt takım incelemesi ve elektronik arıza taraması gibi işlemlerle araçların mevcut durumu değerlendiriliyor.

İşletme ayrıca 4x4 araçlara yönelik ekspertiz raporu hizmeti de sunuyor. Bu hizmet, özellikle SUV ve arazi aracı satın almayı düşünen sürücüler için önem taşıyor.

Otomatik ve Manuel Şanzıman Tamiri

Oto Yasin'in uzmanlık alanları arasında otomatik ve manuel şanzıman sistemlerinin bakım ve onarımı da bulunuyor. Şanzıman arızalarının tespiti, tamiri, yenilenmesi ve gerekli parça değişimleri işletmenin sunduğu teknik hizmetler arasında yer alıyor.

Şanzımanın yanı sıra debriyaj, aks ve diferansiyel sistemlerine yönelik onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. İşletmenin internet sitesinde şanzıman ve diferansiyel onarımlarında 12 ay garanti uygulaması bulunduğu belirtiliyor.

Elektrikli ve Hidrolik Direksiyon Tamiri

Direksiyon sistemlerinde meydana gelen arızalar, araç kullanımını ve sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Oto Yasin, elektrikli ve hidrolik direksiyon sistemlerinin tamiri ve yenilenmesine yönelik hizmetler de veriyor.

Direksiyon kutusu, mekanik aksam ve ilgili sistemlerdeki arızaların tespit edilmesi ve onarılması konusunda çalışmalar yürütülüyor. Bu hizmetlerle farklı marka ve model araçların direksiyon sistemlerine yönelik teknik ihtiyaçlara çözüm sunulması amaçlanıyor.

Motor, Fren ve Mekanik Bakım Hizmetleri

İşletmenin hizmetleri şanzıman ve direksiyon sistemleriyle sınırlı kalmıyor. Yerli ve ithal otomobillere yönelik motor tamiri, fren sistemi onarımı ve araç elektrik sistemleriyle ilgili çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Ön takım tamiri, tekerlek hizalaması ve genel mekanik kontroller de Oto Yasin'in hizmet başlıkları arasında bulunuyor.

TÜV Muayene Öncesi Araç Kontrolü

Araç sahiplerinin muayene öncesinde karşılaşabilecekleri eksiklikleri öğrenebilmeleri amacıyla TÜV öncesi kontrol hizmeti de sunuluyor. Fren, süspansiyon, aydınlatma ve diğer mekanik sistemlerin kontrol edilmesiyle araçların muayeneye hazırlanmasına yardımcı olunuyor.

Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'daki Araç Sahiplerine Çağrı KGM SsangYong yetkili servis hizmeti başta olmak üzere ekspertiz, şanzıman, diferansiyel ve direksiyon onarımı gibi farklı otomotiv hizmetleri sunan Oto Yasin, Isparta merkezli olarak bölgedeki sürücülere ulaşmayı hedefliyor. Özellikle Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'da yaşayan KGM SsangYong araç sahipleri, yetkili servis işlemleri hakkında bilgi almak için Oto Yasin ile iletişime geçebiliyor. Diğer marka ve model araç sahipleri de işletmenin sunduğu bakım, ekspertiz ve mekanik onarım hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Oto Yasin Nerede? İletişim Bilgileri Oto Yasin, Isparta'da Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde, Hilton Garden Inn karşısında hizmet veriyor. Firma: Oto Yasin Hizmet alanı: KGM SsangYong Yetkili Servisi, Oto Ekspertiz, Şanzıman ve Direksiyon Tamiri Adres: Gül Küçük Sanayi Sitesi G Ada 4. Blok No:1, Isparta Telefon: 0246 224 14 43 Mobil telefon: 0533 763 61 44 İnternet sitesi:www.otoyasin.com.tr

Isparta'da KGM SsangYong yetkili servis hizmeti ve farklı otomotiv alanlarındaki teknik çalışmalarıyla faaliyet gösteren Oto Yasin, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar çevresindeki araç sahiplerini servis hizmetleri hakkında bilgi almaya davet ediyor.