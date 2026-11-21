Eğirdir yüzme havuzu yenilendi, yeniden hizmete açıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan yüzme havuzu, tamamlanan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Eğirdir Gölü manzarasına karşı konumuyla dikkat çeken tesis, haftanın 6 günü yüzme ve spor yapmak isteyenleri ağırlayacak.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde sporseverlerin merakla beklediği yüzme havuzu, gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla kapılarını yeniden açtı. Modern donanımı ve göl manzarasıyla öne çıkan tesis, ilçe halkına daha konforlu bir spor ortamı sunacak.

Toplam 5.065,35 metrekare alan üzerine kurulu olan tesisin 1.575 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Yenilenen yüzme havuzu, sahip olduğu özelliklerle bölgedeki önemli spor tesisleri arasında yer alıyor.

5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu

Tesiste 25 metre uzunluğunda, 1,40 metre derinliğinde ve 5 kulvardan oluşan yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor.

Vatandaşların rahat ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesi amacıyla tesis bünyesinde modern bay ve bayan soyunma odaları ile duş alanları da yer alıyor.

Yüzme faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için profesyonel cankurtaran ekibi görev yaparken, tesiste 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti de sağlanıyor. Ayrıca yüzme eğitimi almak isteyenler için uzman ve profesyonel antrenör kadrosu hizmet verecek.

Haftanın 6 günü açık olacak

Yenilenen Eğirdir Yüzme Havuzu, pazartesi günleri bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle kapalı olacak. Tesis, haftanın diğer 6 günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde yüzme ve spor yapma imkânı sunan tesisin, özellikle gençler ve ilçe halkı için önemli bir spor alanı olması bekleniyor.