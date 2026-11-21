Mimar Sinan Katlı Otoparkı’nda Son Viraj: 173 Araçlık Kapasiteyle Geliyor

Isparta’da şehir içi trafiği ve özellikle cadde üzerindeki park yoğunluğunu rahatlatacak Mimar Sinan Katlı Otoparkı projesinde sona yaklaşılıyor. Daha önce açık otopark olarak kullanılan alanda yükselen bodrum ve altı katlı yapı, tamamlandığında 173 araç kapasitesiyle hemşehrilerin ve kenti ziyaret eden misafirlerin hizmetine sunulacak.

30-40 Araçtan 173 Araçlık Kapasiteye

Bölgedeki otopark ihtiyacına dikkat çeken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, saha incelemesi sırasında yaptığı değerlendirmede projenin ölçeğini şu sözlerle özetledi:

"Şu anda Mimar Sinan Caddesi’nin arka sokağında açık otopark olarak kullandığımız yerdeki başlattığımız inşaattayız. Burada katlı otopark olarak çalışmamız devam ediyor. Otopark bu bölgede sorunlu; tek katta 30-40 araç konulabilirken şimdi biz burayı katlı otopark yaptığımız zaman 173 aracı buraya bırakabileceğiz. 173 araç önemli bir sayı burası için."

Cadde Boyu Park Yoğunluğuna Alternatif

Başkan Başdeğirmen, otopark kapasitesinin kent merkezindeki cadde parklanmasına kıyasla sağlayacağı katkıyı da aktararak, "Belediyenin önünden Otel Isparta’nın veya Mimar Sinan Camisi’nin önüne kadar sağ tarafa sıralı park edilen araçları saysanız tam 45-50 tane çıkıyor. Biz bunun gibi 173 aracı muhafaza edebileceğimiz bodrum ve 6 katlı bir katlı otoparkı da bitirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı.

Şubat Sonu Hedefi

İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğü Mimar Sinan Katlı Otoparkı’nın, planlamalar doğrultusunda şubat ayının sonunda tamamlanarak Ispartalılara ve dışarıdan gelen misafirlere hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.



