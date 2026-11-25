Isparta’da Vali Konağı için yeni dönem: Sosyal tesise dönüşecek

Isparta’da uzun yıllardır valilerin ikametgâhı olarak kullanılan Vali Konağı’nın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. İl Genel Meclisi’nde kabul edilen takas teklifiyle konağın Isparta Belediyesi’ne devredilerek sosyal tesis olarak değerlendirilmesinin önü açıldı. İşlemlerin tamamlanması halinde yapı, vatandaşların kullanımına sunulacak.

Takas süreci için İl Encümeni’ne yetki verildi

Isparta İl Genel Meclisi’nin kasım ayındaki 20’nci birleşiminde gündeme gelen Vali Konağı ve müştemilatının başka bir taşınmazla takas edilmesine ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Yapılan oylamada teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Karara göre, Vali Konağı’nın ticari amaçla kullanılmaması ve sosyal tesis olarak değerlendirilmesi şartının tapuya şerh düşülmesi öngörülüyor. Takas işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütüp sonuçlandırması için İl Encümeni’ne yetki verildi. Böylece konağın belediyeye devredilmesine yönelik süreçte önemli bir aşama geride bırakılmış oldu.

Konağın mevcut yapısı korunacak

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, konağın Isparta için simgesel bir değer taşıdığına dikkat çekerek, Isparta Belediyesi’nin binayı mevcut yapısını koruyarak sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunmayı planladığını belirtti.

Ertuğrul, yeni Vali Konağı’nın ise şehrin daha uygun bir bölgesinde inşa edilmesine yönelik bir çalışma bulunduğunu ifade etti. Takasın gerçekleşebilmesi için taşınmazların değerlerinin ilgili ve yetkili komisyonlar tarafından değerlendirilmesi, tarafların da süreci uygun bulması gerekiyor.

Yeni Vali Konağı için farklı bir bölge gündemde

Mevcut konağın devri karşılığında yeni bir Vali Konağı yapılması düşünülüyor. Daha önce gündeme gelen planlamalarda yeni yapı için Dere ve Hızırbey mahalleleri arasındaki belediyeye ait alan da konuşulmuştu. Ancak son aşamada yeni konağın yapılacağı yer ve takasın ayrıntıları, taraflar arasındaki değerlendirmelerin tamamlanmasıyla netleşecek.

Isparta’nın merkezinde yer alan ve uzun yıllardır valilerin ikametgâhı olarak kullanılan konağın sosyal tesise dönüştürülmesi halinde, vatandaşlar bugüne kadar yalnızca dışarıdan gördükleri bu yapıyı kullanma imkânına kavuşacak. Takas sürecinin tamamlanmasıyla birlikte konağın geleceğine ilişkin planın da somutlaşması bekleniyor.