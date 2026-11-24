Isparta’da HAIR FEST heyecanı: Kuaförlük ve güzellik sektörü buluşuyor

Isparta’da 29 Kasım Pazar günü düzenlenecek HAIR FEST Kuaför ve Güzellik Yarışması için hazırlıklar sürüyor. Organizasyon ekibi ile oda başkanları bir araya gelerek etkinliğin son durumunu değerlendirdi. Gökkubbe Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek organizasyona çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor.

Isparta, kuaförlük ve güzellik sektörünün önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek Isparta HAIR FEST Kuaför ve Güzellik Yarışması öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Organizasyon öncesinde oda başkanları, organizatör Osman Balcı ve ekibiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda hazırlıkların son durumu ele alınırken etkinliğin kapsamı, katılım süreci ve organizasyonun Isparta’ya sağlayacağı katkılar üzerine istişarelerde bulunuldu.

8 ilden yüzlerce sektör temsilcisi bekleniyor

Isparta Gökkubbe Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek HAIR FEST’in yalnızca kentteki sektör temsilcilerini değil, çevre illerden gelecek berber, kuaför ve güzellik uzmanlarını da buluşturması hedefleniyor.

Organizasyon kapsamında Isparta’nın yanı sıra Burdur, Antalya, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Aydın ve Konya’dan da katılım sağlanması için çalışmalar yürütülüyor. Farklı illerden otobüslerle yüzlerce meslek mensubunun Isparta’ya getirilmesi planlanıyor.

Mesleki gelişim ve şehir tanıtımına katkı hedefleniyor

Kuaförlük, berberlik ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârları bir araya getirecek organizasyonun; mesleki deneyim paylaşımına, sektör içindeki dayanışmanın güçlenmesine ve yeni çalışmaların tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Etkinliğin aynı zamanda Isparta’nın tanıtımına, kent ekonomisine ve yerel esnafa hareketlilik kazandırması amaçlanıyor.

Organizasyona destek veren oda başkanları, Isparta’nın tanıtımına ve sektör temsilcilerinin mesleki gelişimine katkı sunacak bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek HAIR FEST’in başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Gözler 29 Kasım’daki büyük buluşmada

Hazırlıkların sürdüğü Isparta HAIR FEST, 29 Kasım 2026 Pazar günü Gökkubbe Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Organizasyonun, farklı şehirlerden gelecek sektör temsilcilerini Isparta’da buluşturarak kent adına önemli bir etkinliğe dönüşmesi hedefleniyor.















