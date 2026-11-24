Isparta’da 3 ayda bin 51 daireye yapı ruhsatı verildi

TÜİK’in 2026 yılı üçüncü çeyrek yapı izin istatistiklerine göre Isparta’da temmuz-eylül döneminde bin 51 daireye yapı ruhsatı verilirken, 847 daire için de yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Antalya ve Burdur’un konut verileri de açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri’ni yayımladı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan verilere göre Isparta’da inşaat sektöründeki hareketlilik dikkat çekti.

Açıklanan istatistiklere göre kentte üç aylık dönemde toplam bin 51 daire için yapı ruhsatı düzenlendi. İnşaatı tamamlanan 847 daireye ise yapı kullanma izin belgesi (iskan) verildi.

Antalya ve Burdur’da yapı izinleri ne durumda?

Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki diğer illerin verileri de açıklandı. Buna göre Antalya’da 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 8 bin 733 daireye yapı ruhsatı, 7 bin 604 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

Burdur’da ise aynı dönemde 643 daire için yapı ruhsatı düzenlenirken, 748 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

Türkiye genelinde yapı kullanma izinlerinde artış

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2,3, daire sayısı yüzde 1,6 ve toplam yüzölçümü yüzde 2,2 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda ise artış daha yüksek gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 16,9, daire sayısı yüzde 21,1 ve toplam yüzölçümü yüzde 11 yükseldi.

Konut binaları ilk sırada yer aldı

Yapı ruhsatı verilen binaların kullanım amaçlarına göre dağılımında en yüksek payı konutlar oluşturdu. İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar, 39,3 milyon metrekarelik alanla toplam yüzölçümün yüzde 68,3’ünü aldı. Sanayi binaları ve depolar ise 5,1 milyon metrekareyle konutları takip etti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da konutlar ilk sırada yer aldı. İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar, 25,8 milyon metrekarelik alan ve yüzde 71,2’lik payla öne çıktı.

TÜİK tarafından açıklanan yapı izin istatistiklerine ilişkin bir sonraki bültenin Şubat 2027’de yayımlanacağı bildirildi.