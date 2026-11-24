Isparta’da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Isparta’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Kutlamalar, Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programla devam etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Isparta’da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Günün ilk programı, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni oldu.

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiasının temsilcilerinin katıldığı törende, öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceğindeki önemine dikkat çekildi.

Kutlamalar Kültür Merkezi’nde devam etti

Meydandaki törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programıyla sürdü.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirterek öğretmenlerin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve hayata hazırlanmalarına rehberlik ettiğini vurguladı.

Bu yılın Öğretmenler Günü teması olan “Hep Sen Varsın Diye” ifadesine de değinen Ocak, öğretmenlerin eğitim sisteminin en önemli yapı taşı olduğunu belirtti. Öğretmenlerin fedakârlıklarına ve toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rollerine dikkat çekti.

Genç öğretmenler yemin etti, öğrenciler ödüllendirildi

Kültür Merkezi’ndeki programda, adaylık sürecini tamamlayarak asaleti tasdik edilen genç öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri takdim edildi.

Atatürk ve şehit öğretmenler unutulmadı

Konuşmasında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehit öğretmenleri minnetle anan Recai Ocak, eğitim camiası olarak geleceğe umutla bakan, donanımlı nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Program kapsamında 40’ıncı Komando Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı eşliğinde müzik dinletisi sunuldu. Katılımcılardan ilgi gören dinletinin ardından Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası da özel bir gösteri gerçekleştirdi.

Isparta’daki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, programda yer alan etkinliklerin tamamlanmasıyla sona erdi.















